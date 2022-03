Paul Magnette à Jeudi en Prime : en faveur d’un blocage européen des prix de l’énergie

La rente nucléaire, ce que les exploitants des réacteurs nucléaires payent à l’Etat est estimée à 118 millions dans le budget de l’Etat. "Cela doit être beaucoup plus. Ce n’est pas normal qu’elle soit aussi basse", estime Paul Magnette. Et le président du PS, ministre de l’Energie dans les gouvernements Verhofstadt III et Leterme I (2007-2010) de rappeler qu’il avait obtenu, à l’époque des producteurs d’électricité le paiement d’une rente nucléaire. "On observait à l’époque que les coûts de production du nucléaire étaient très bas, de l’ordre de 20 euros du MWh et les prix de vente étaient beaucoup plus élevés. Donc, ils faisaient un bénéfice excessif. On a pu capter entre 250 et 500 millions d’euros par an".

A écouter Paul Magnette, le gouvernement fédéral serait avisé de revoir la rente nucléaire, notamment pour financer "un tarif social pour les classes moyennes", cher au PS. "Sur l’électricité produite sur base nucléaire, la rente nucléaire, on peut aller chercher au moins 500 millions d’euros", estime Paul Magnette.