Paul Magnette à Jeudi en Prime : Dans l’affaire du greffier du Parlement wallon, "les responsabilités sont collectives"

Paul Magnette est d’abord revenu sur l’affaire qui secoue le Parlement wallon depuis plusieurs semaines et les révélations autour du greffier de cette institution.

Il est question de plaintes pour harcèlement, mais aussi de dépenses beaucoup plus importantes que prévu pour le chantier de la maison des parlementaires et la construction d’un tunnel entre le parking et le Parlement.

Les responsabilités ? "Elles sont collectives" et "c’est lamentable", a réagi Paul Magnette, qui regrette "qu’on dépense trop d’argent public"'. Pour lui, le problème n’est pas propre au Parlement wallon. "Faites le même exercice à d’autres niveaux de pouvoir, vous allez découvrir les mêmes chiffres", a-t-il lancé.

Par rapport au greffier, Paul Magnette ne s’est pas prononcé sur les plaintes pour harcèlement, puisqu’une enquête est en cours. Par contre, pour ce qui est des dépenses engagées par le greffier, le président du PS estime que le greffier "un homme très professionnel" auquel les parlementaires ont fait confiance. "Il a abusé de la confiance qui lui était donnée, parce que c’est quelqu’un qui donnait toute l’apparence de la rigueur", a-t-il expliqué.

Le président du Parlement wallon, le socialiste Jean-Claude Marcourt, aurait-il dû savoir ? "Ce n’est pas une question d’homme", estime Paul Magnette. "Il y a une responsabilité collective", a-t-il ajouté.