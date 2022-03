Paul Louka, l'ami carolo de Georges Brassens

Paul Louka est né Vital-Paul Delporte le 17août 1936 à Marcinelle. Paul Louka est auteur, compositeur, interprète, peintre et écrivain. Que de cordes à son arc ! Très tôt, l’envie d’écrire lui traverse l’esprit. C’est de l’encre qui coule dans ses veines à l’instar de son frère, le poète Jacques Delporte connu sous le pseudonyme de Jacques Viesvil qui de temps à autres, se mue en parolier au profit de son frangin. Le reste de la famille s’illustre également dans les milieux artistiques. Son autre frère, l’aîné de la fratrie, Charles Delporte est peintre et sculpteur tandis que son cousin Yvan Delporte est une figure marquante de la bande dessinée belge et rédacteur en chef du journal de Spirou. En 1959, la rencontre avec Jacques Brel est décisive pour l’entame de la carrière de Paul Louka. C’est après qu’il s’installe à Paris pour se produire de cabaret en cabaret et croise le chemin d’artistes tels que Raymond Devos, Les Frères Jacques et Georges Brassens. Il se lie d’amitié avec le héros de l’Hérault et produit la première partie de ses concerts à maintes reprises, à Bobino mais aussi à l’Ancienne Belgique. Il assure également l’avant-première de Juliette Gréco. Vas-y Paulo !

Paul Louka a été administrateur de la Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs de 1985 à 1996 et administrateur délégué de 1996 à 2009. En, 2003, il participe avec d’autres artistes belges à l’hommage rendu à Pierre Rapsat aux Francofolies de Spa. Paul Louka est aussi un homme de gauche et franc-maçon. Il est Vénérable Maître de la loge " La charité " à Charleroi. L’artiste, saltimbanque comme il se plaît à le dire, tire sa révérence dans la nuit du 22 au 23 juillet 2011 dans son domicile de Montignies-sur-Sambre.