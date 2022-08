Paul-José Mpoku : "Il y a eu des échanges avec le Standard et je n’ai pas peur de la situation du club en championnat"

Le Standard vit un début de saison compliqué et va encore devoir transférer cette saison. Une des arrivées pourrait être Paul-José Mpoku. Le milieu de terrain a bel et bien discuté avec les Rouches pour un retour en bord de Meuse.

Paul-José Mpoku et le Standard, c’est une histoire qui pourrait reprendre. Alors que le joueur a cassé son contrat avec son club de Konyaspor, Polo est libre et pourrait revenir en Belgique comme il l’a exprimé à Pierre Deprez.

"J’ai cassé mon contrat car ça faisait six mois que je n’étais plus payé. Je suis donc totalement libre et il y a bien eu des discussions avec le Standard."

Et d’ajouter : "Je veux continuer à jouer, pas spécialement en Belgique même si ce serait le mieux. Seulement au Standard ? Ce serait l’idéal car c’est le club de mon cœur, je suis comme à la maison là-bas. Mais il n’y a rien d’exclusif."

Un retour de Polo ferait un bien fou à l’équipe pour son expérience et sa capacité à créer du jeu. D'autant plus que la situation des Rouches en championnat n’inquiète pas Mpoku.

"Je n’ai pas peur de la situation, j’ai déjà connu les hauts et les bas avec le Standard. Je suis celui qu’il faut."

Il ne reste plus qu’à voir si Ronny Deila souhaite bel et bien le retour du joueur qui de son côté va intenter une procédure à la FIFA concernant son ancien employeur.