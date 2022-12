Paul-Henri Spaak : tout savoir sur sa famille

Après-guerre, Charles se remet à l’écriture et travaille avec Jean Cayatte, une collaboration d’où sortira Justice est faite en 1950, avec le célèbre Noël Roquevert, un certain Marcel Mouloudji ou encore Anouk Ferjac et Claude Nicot. La même année, ce sera Nous sommes tous des assassins, avec Mouloudji dans le rôle principal. Il y aura ensuite Avant le déluge, avec Bernard Blier et Marina Vlady et Le Dossier noir.