Paul Gheysens va encore injecter 47,5 millions d’euros à l’Antwerp

Les finances de l’Antwerp ont plongé. Et la dégringolade continue. L’actif net a diminué de 24 millions d’euros dans les six derniers mois de 2022, selon Het Nieuwsblad. Le rapport entre le capital et la dette naviguait juste au-dessus de la ligne de flottaison, il a sombré. Il se chiffre à moins 23 millions d’euros.



La situation est telle qu’une assemblée générale a dû être convoquée. A l’ordre du jour, la poursuite ou non des activités du club. On n’ira évidemment pas jusque-là. Mais Paul Gheysens va à nouveau devoir mettre la main au portefeuille. Depuis 2019, l’homme d’affaires a déjà injecté 115 millions d’euros.