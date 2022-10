Paul Feig : “J’ai l’impression d’être plus intéressé actuellement par des comédies qui n’en ont pas l’apparence”

J’aime qu’ils savent ce qu’ils font, ce que le public veut, comment subvertir cela tout en donnant ce qui est attendu. J’aime qu’il y ait des codes. Pour moi, c’est amusant de travailler avec les genres car on peut jouer avec ces codes et les subvertir, spécialement pour la comédie. Mais en même temps, je veux rester honnête avec les genres car je les respecte. Je ne fais pas de parodie ou de films se moquant des genres mais plutôt d’à l’intérieur de ceux-ci tout en les prenant au sérieux. Je pense donc que les films de genre sont des titres très populaires. Ils ont aussi un public bien défini, ce qui est bien car à chaque fois qu’on fait un film, on essaie d’étendre plus loin que le public attendu afin d’attirer tout le monde mais avec les films de genre, on sait qu’il y a une partie de l’audience qui aime le genre. Tout ce qu’on peut faire, c’est essayer de leur donner quelque chose qu’ils puissent aimer et ne pas être déçu du résultat.

Je fais mes films avec des femmes comme personnages principaux car j’aime travailler avec des femmes drôles alors même que les codes de beaucoup de films de genre sont beaucoup plus centrés sur du masculin. Dès le moment où on met une femme en héroïne, vous prenez déjà ces codes et les retournez un peu. J'aime pouvoir laisser mon casting, ces femmes de talent, jouer et s’amuser de ces codes, comme dans “Les flingueuses”. La scénariste Katie Dippold était venue me voir car elle me disait qu’elle était fatiguée de voir tous ces films, notamment un avec Billy Cristal et Gregory Hines dont j’ai oublié le nom (Note du rédacteur : “Deux flics à Chicago”), où il y avait un montage avec des filles en bikini à l’arrière de leur scooter. Elle m’a dit “Pourquoi on ne pourrait pas avoir des femmes à leur place et derrière des mecs en maillot ?”. On n’a pas eu ça dans le film mais on a joué avec l’idée de prendre ce mec qui est trop cool et le retourner. Après, on multiplie ça par mille avec des films comme “Spy”, juste jouer avec des genres dont on peut retourner les codes afin de les rendre inattendus et avec des choses que les personnes savent qu’elles vont arriver mais se déroulant de manière différente. Donc je pense qu’ils sont à la fois divertissants mais aussi amusant de manière à se dire “Oh, normalement ça aurait dû être ceci mais à la place, ils ont fait ça !”.