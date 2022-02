Paul Eluard, le poète de l’amour mis en mots et musiques

Chez Eluard, et c’est un talent rare, l’adresse est directe, simple. Elle s’adresse à tous les hommes avec un langage neuf, mais coule comme l’eau de source. Son recueil "L’amour la poésie" le confirme. Ce recueil porte en lui un de ses vers les plus connus et dont l’image nous frappe par sa simplicité et sa beauté. La terre est bleue comme une orange.

André Pieyre de Mandiargues l’auteur de la préface du recueil paru dans la collection poésie chez Gallimard écrit que Paul Eluard fait de ses poèmes "des tableaux de la vie commune telle que par l’amour, elle est rendue poétique. C’est-à-dire illuminée". Ajoutons, que son écriture heureuse nous éblouit par sa beauté.