Paul El Kharrat raconte les histoires criminelles de Paris les plus sordides dans son nouveau livre

Outre les convictions politiques, Paul El Kharrat revient aussi sur un autre 'mal incarné' de la société qui déchaîne certains criminels : les prostituées.

C’est le cas de Louis-Joseph Philippe. Cet homme assassine pas moins de 10 prostituées entre 1861 et 1866, soit deux fois plus qu’un certain Jack L’Éventreur et une vingtaine d’années avant que le monde entier découvre avec effroi les meurtres du tueur en série de Whitechapel.

L’auteur et champion des 12 Coups de Midi de 22 ans s’est penché sur cette affaire car il reste méconnu du grand public. "Quand on fait des recherches, le seul moyen d’y arriver c’est de lire d’autres ouvrages ou d’aller aux archives" déplore-t-il. "Il est resté dans les limbes de l’Histoire et j’apprécie dépoussiérer cela pour parler de ces criminels inconnus et qui ont pourtant une vie palpitante et ont eu quelque chose à raconter. Malgré les 30 années qu’il a vécues avant d’être exécuté (NDLR : guillotiné en 1866), il est quand même un individu sordide mais à la vie tellement folle qu’on apprécie malgré tout le raconter".