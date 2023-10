Paul El Kharrat : portrait d'un jeune autiste Asperger surdoué

Si Paul est devenu à 19 ans le chouchou du public français après cinq mois et demi d'émissions et 152 victoires, c'est surtout grâce à son courage et sa détermination à dépasser son handicap. Paul est porteur du syndrome d'Asperger : une forme d'autisme assez méconnue qu'on lui a diagnostiquée à l'âge de 16 ans. Ce trouble neurologique entraîne une perception différente du monde, une hypersensibilité sensorielle et des problèmes d'interaction avec les autres. Autant de difficultés que Paul surmonte sous les projecteurs pendant qu'il excelle sur chacune des émissions.

Sa grand-mère est la première à détecter des signaux chez l’enfant de 3 ans. A Grenoble, l’infirmière de son lycée se souvient : " Il a fait des efforts surhumains pour être présent. " Car, malgré sa mémoire, Paul El Kharrat n’est pas bon élève. Un jour, il s’emporte parce que sa professeure se trompe de deux ans sur la date de naissance de Sophocle. Il décroche toutefois le bac, entre en faculté d’histoire et postule aux " 12 Coups de midi ". C’est un déclic. Y compris pour son père, Ali, qui découvre son fils " en même temps que le public ". Pour la première fois, " il est admiré pour son savoir ", souligne sa mère, Sophie, même si ce nouveau mode de vie est pour lui éprouvant.

"Paul El Kharrat - Les victoires d'un autiste Asperger" un documentaire de Jean-Baptiste Péretié à voir ce mardi 10 octobre à 20h00 sur Tipik. A revoir sur AUVIO durant 90 jours