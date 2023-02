Paul Dewandre présente la nouvelle version de son spectacle "Les hommes viennent de mars et les femmes de Vénus"

Paul Dewandre est l’invité du 8/9 pour parler de son spectacle phare Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, pour une nouvelle tournée avec de nombreuses nouveautés.

C’est avec une mise à jour 2.0 du spectacle que Paul Dewandre se rendra sur les scènes belges au printemps. Depuis qu’il le joue, les relations entre hommes et femmes ont quelque peu changé, mais pas totalement : "la société évolue évidemment, mais il y a malgré tout encore des constantes", précise-t-il.

L’humain évolue moins vite que la société. Il y a des choses qui sont assez immuables.

Si les choses sont immuables dans le temps, elles varient aussi peu en fonction du lieu. Dans chaque pays, quelle que soit la culture, les relations fonctionnent presque de la même manière : "il y a des choses qui parlent à tout le monde", dit Paul Dewandre.

C’est un spectacle instructif, mais dans lequel il ne faut pas s’attendre à régler ses problèmes : "ce n’est absolument pas une recette miracle évidemment sur comment vivre en couple. C’est juste de comprendre une logique qui n’est pas la sienne", explique Paul Dewandre. "Dans toutes les relations, on pense que l’autre devrait réagir comme nous on aurait réagi dans les mêmes circonstances. Et quand il ne le fait pas on est frustré, on se dit : voilà la preuve qu’il s’en fout, qu’il ne m’aime pas, parce que s’il m’aimait, il ou elle aurait fait ça comme ça."

