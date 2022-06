Paul Colize : le virus de l'écriture

Paul Colize à l'image de ses livres, est un mystère! On sait peu de choses sur lui. Né à Bruxelles en 1953 d’un père belge et d’une mère polonaise, il a pris goût au polar grâce à sa grand-père qui en dévorait un par jour. Elle l'envoyait chercher des livres à la bibliothèque en lui recommandant de prendre ceux avec une couverture noire ou jaune (ndlr : La Série noire ou Le Masque) et surtout de ne pas les lire. Conseil inutile bien sûr qui l'a amené très vite à lire des polars puis à en écrire.

J’ai commencé à écrire comme je joue du piano dans mon salon, sans imaginer que je serai un jour sur une scène avec un orchestre philharmonique. Les livres, c’est la même chose, je m’amusais à écrire, puis j’en imprimais cinquante exemplaires que je donnais aux copains. Je n’avais aucune ambition.

Et de rajouter :

L’écriture, pour moi, c’est un virus. C’est comme le piano, quand je passe devant, j’aime bien m’asseoir, même pour jouer cinq minutes. J’adore écrire.

Après quelques livres auto-édités en parallèle de son métier de consultant en management et organisation, il crée une petite coopérative d'auteurs-éditeurs et se fait vite repérer par un éditeur professionnel La Manufacture de livres qui décide de publier Back-up en 2012. A partir de là, les choses s'enchainent. Et les prix aussi dont notamment les Prix Landerneau et le Prix Boulevard de l'imaginaire en 2013 pour Un long moment de silence. Plus récemment, le Prix Michel Lebrun pour Toute la violence des hommes.