Paul Carrack, le son anglais qui sonne comme en Californie

A 70 ans, Paul Carrack n’en reste pas moins un artiste prolifique. Une carrière solo démarrée en 1980, et dix-sept albums plus tard, voici que sort ''One On One''. Dix titres dont une fameuse et inattendue reprise, celle de ''Behind Closed Doors'', un classique de la country music des 70’s chanté par Charly Rich. L’album ''One On One'' oscille entre blue-eyed-soul et sonorités west-coast comme ce titre ''Precious Time''.