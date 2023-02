Paul Carrack célèbre l’âge d’or de la musique des années 50 et 60

Pour son nouvel album, "Don’t Wait Too Long", il célèbre l’âge d’or de la musique des années 50 et 60 en passant par le blues, le gospel, la country et le jazz. Paul Carrack a une profonde passion pour les chansons R&B de cette période. Pour lui, cette musique était remplie d’émotions intenses et elle a eu un profond impact sur sa carrière. C’est là que toute la musique pop moderne a commencé, les sons étaient spectaculaires et révolutionnaires.

Révolution musicale, bouleversement social

Lors du passage du jazz à la pop, des pionniers et de grands chanteurs comme Bobby Bland, Ray Charles, Aretha Franklin, et Lloyd Price ont porté cette musique vers d’autres horizons. Ces artistes ont toujours résonné comme de fantastiques interprètes avec des disques remplis de style et de groove. Les années 50 n’ont pas seulement été une période de révolution musicale, mais aussi un bouleversement social et générationnel d’une portée imprévisible. La puissance de cette musique est aussi intense aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été.