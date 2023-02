« Pattie et la colère de Poséidon », un dessin animé réjouissant pour toute la famille

Pattie, une petite souris intello et rusée, s’ennuie dans son train-train quotidien à Yolcos, ville portuaire prospère de la Grèce Antique. Elle rêve de former un équipage et de prendre le large pour vivre une formidable odyssée. Le jour où Poséidon, jaloux de Zeus, menace de dévaster la ville, elle saisit sa chance, flanquée du chat peureux qui l’a adoptée. Elle est prête à affronter les créatures les plus redoutables de la mythologie afin de tenter de sauver les siens…