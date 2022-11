Patti Smith utilise Instagram pour "s’intégrer à la société"

A Book of Days est sorti le 15 novembre et s’inspire directement de son compte Instagram. Il reprend 366 photos de sa vie en tournée ou en privé de cette année.

Un peu plus loin dans la même interview, l’artiste a fait part de son inquiétude quant au monde moderne : "Aujourd’hui, je me suis réveillée à 4 heures du matin, en rependant aux femmes en Iran et ma fille… mon esprit se dispersait. Je suis restée éveillée toute la nuit. Une part de moi est toujours consciente de ce qui se passe en Ukraine, la menace d’une arme nucléaire, la crise du climat, une partie de la Floride qui est détruite… Toutes ces choses résonnent en moi et je ne peux… Nous ne pouvons nous occuper de tout mais j’essaye de garder tous ces gens à l’esprit, tout comme je me souviens des morts."

Elle poursuit : "Mon père, ma mère, je pense à eux. Je ne peux aider toutes ces femmes au Yemen qui voient leurs enfants mourir de faim. Je ne peux que leur envoyer mon amour. En tant que personne, je le dois, je dois continuer mon travail. Je dois trouver un moyen d’équilibrer notre monde plein de problèmes avec mon propre optimisme, ma joie, et mes obligations. C’est toujours dans mon esprit, et c’est très compliqué."