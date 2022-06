Patti Smith, déjà au Cirque Royal en 1976

Alors qu’elle était hier et avant-hier (le 31/5 et le 1/6) au Cirque Royal à Bruxelles, retour sur son passage au même endroit il y a 46 ans déjà !

En effet, ce mardi, la chanteuse a rappelé son passage dans cette salle (via Moustique) juste avant de démarrer : "J’ai donné mon premier concert belge dans cette salle voici près de cinquante ans. Vous y étiez ? Moi j’y étais, c’est sûr. Je m’en souviens très bien. Le public était tellement enthousiaste que le sol a failli s’écrouler. Ne faites pas ça ce soir, OK ?"

Dans cette archive de la Sonuma, on voit cette figure emblématique de l’underground new yorkais expliquer qu’elle continue à écrire, à peindre, mais qu’elle considère que le rock’n’roll est un art qui intègre toutes les autres formes d’expression. Un art universel : "je ne me considère nulle part comme étrangère. Peu importe que nous ne parlions pas la même langue, dans un concert, c’est comme du babillage, toute la ferveur et toute l’énergie que je mets à peindre ou à écrire, je la mets dans le rock n roll, je me sers autant de mon cerveau, de mes tripes, de mon cœur…". Patti Smith interprète également trois de ses chansons dont "Gloria" et une reprise de "Let’s twist again", accompagnée notamment de Lenny Kaye à la guitare.

Lors de ses deux concerts complets, la chanteuse de 75 ans a proposé plusieurs reprises de ses idoles comme Bob Dylan, Led Zeppelin ou encore Jimi Hendrix, en plus de ses classiques comme "Pissing In The River", "Because The Night" (cosigné avec Bruce Springsteen), "Dancing Barefoot", et "Gloria" (reprise de Them).