Patrons et syndicats du non-marchand en Région bruxelloise demandent l’indexation de toutes les subventions

Enfin, on observe également une hausse indirecte du prix de multiples biens et services (loyers, sous-traitants, essence, nourriture, etc.). À titre d’exemple, la production de repas est devenue beaucoup plus chère pour les asbl qui veulent garantir la sécurité alimentaire des usagers (école, crèche, MR/MRS, hébergement de personnes handicapées, repas à domicile, restaurants sociaux, etc.). Ces hausses de coût ne sont pas compensées par une augmentation des subsides de frais de fonctionnement.