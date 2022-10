Patrons et employés n’ont définitivement pas la même vision du télétravail.

Qu’en est-il des employés ? Ils voient d’un très mauvais œil le retour à la vie d’avant après avoir goûté au télétravail généralisé et à la liberté d’organisation qu’il permet. Plus de 20% des 1.000 employés sondés par Fiverr déclarent que rien ne pourrait les convaincre d’aller au bureau tous les jours, comme c’était le cas avant la crise Covid. 42% d’entre eux vont même plus loin et affirment qu’ils seraient prêts à démissionner si on leur forçait la main.

Toutefois, l’inflation et la crise du coût de la vie poussent la plupart des salariés à être plus mesurés. 61% des répondants accepteraient de venir occasionnellement au bureau en échange d’une augmentation de salaire. Le ton est donné...