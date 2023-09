Patrimoine mondial de l’Unesco : comment intégrer cette liste prestigieuse ?

Chaque année, les candidats à la dite liste sont de plus en plus nombreux. Mais pourquoi un tel engouement de la part des pays signataires de la convention ? Quels sont les bénéfices pour les candidats étiquetés du label patrimoine mondial ? Si la nomination d’un bien ne donne en aucun cas droit à des financements spécifiques, elle participe au développement d’effets positifs. Notamment au développement socio-économique des zones concernées. L’appellation influence grandement le tourisme local et parfois un peu trop. Un effet pervers peut être observé dans ces lieux où tourisme de masse et hyperfréquentation deviennent la cause de dégradations en tous genres. Au-delà d’un quelconque bénéfice financier, il semble que les pays concernés recherchent avant tout la reconnaissance institutionnelle prestigieuse qu’offre le patrimoine mondial de l’Unesco.

Et si chaque année plusieurs biens sont estampillés de l’appellation, d’autres risquent de se voir retirer ce privilège. La pratique est extrêmement rare mais s’est déjà produite. Certains pays décident en effet de poursuivre leur développement économique et industriel au détriment des recommandations dressées par l’Unesco. En 2009, le Comité du patrimoine mondial a de ce fait décidé de retirer la vallée de l’Elbe à Dresde de la Liste du patrimoine mondial, suite à la construction d’un pont à quatre voies au cœur de ce paysage culturel. Si l’inscription à la liste du patrimoine mondiale s’acquiert avec difficulté, elle n’est pour autant aucunement permanente.

L’ensemble des biens culturels inscrits sur le Liste du patrimoine mondial de l’Unesco est disponible via : https://whc.unesco.org/fr/nouveauxbiens/?meeting=45COM&mode=list&inscribed=1