Patrimoine bruxellois : 200 sources bruxelloises souvent cachées puis oubliées

Guillaume de Wouters travaille pour l’Asbl Coordination Senne : "Les sources constituent un petit patrimoine fragile qui peut vite disparaître par exemple à l’occasion d’un chantier. Pendant deux ans, nous avons donc arpenté les fonds de vallées avec un GPS, tous nos relevés ont été transmis à Bruxelles Environnement et depuis ce printemps, toutes ces sources sont répertoriées sur des cartes numériques". La plupart de ces sources ont été retrouvées dans des espaces verts, surtout publics et donc protégés. Une partie a toutefois été localisée dans des espaces urbains et ces eaux-là finissent souvent par alimenter inutilement le réseau d’égouttage, estime Guillaume de Wouters. "Une eau de source a vocation à alimenter le réseau hydrographique de surface, les ruisseaux, rivières, étangs. Pas les égouts !". Et même si l’eau de ces sources ne peut être consommée, elle pourrait néanmoins remplir bien d’autres usages, estiment ces passionnés.