Patrimoine : avec une santé de fer, l’Atomium célèbre son 65e anniversaire

L’Expo 58 et une volonté d’acier

Le 17 avril 1958 à Bruxelles a lieu l’inauguration en grande pompe de la fameuse Exposition universelle. Il s’agit de la première Exposition universelle réalisée après la Seconde Guerre mondiale. C’est S.A le Roi Baudouin qui procède à son ouverture par un discours aux idées progressistes : " Que tous ceux qui auront visité l’exposition de Bruxelles rentrent dans leurs pays convaincus qu’un nouvel humanisme se prépare par-dessus les civilisations anciennes, sans rien détruire d’ailleurs des valeurs accumulées par celles-ci au cours des siècles. ".

Il aura fallu une dizaine d’années de construction et 15.000 ouvriers pour que L’Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles se matérialise et propose aux visiteurs des perspectives humanistes et des progrès scientifiques. Mais il fallait un symbole qui cristallise la puissance et la modernité de l’Etat belge et de l’évènement : l’Atomium. Son père créateur est André Waterkeyn, un ingénieur, qui a imaginé cet incroyable édifice dont la construction débuta fin de l’année 1956. C’est en collaboration avec les frères architectes André et Jean Polak qu’il érige ce monument qui représente la maille cubique centrée d’un cristal de fer agrandie 165 milliards de fois. Alors qu’il suscite un véritable engouement auprès des visiteurs de l’exposition, cette architecture aux reflets scintillants incarne les progrès scientifiques et techniques au service de l’homme pour un monde meilleur. La devise de l’Expo 58 en traduit l’esprit : " Bilan d’un monde pour un monde plus humain ".