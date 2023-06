Patrick Weber vous parle de "Laëtitia", la série sur l'affaire tragique de viol et de meurtre qui a secoué la France en 2011

Parmi les différents personnages représentés dans ce récit, on retrouve Jessica, la sœur jumelle, jouée par l'actrice belge Sophie Breyer. Celle-ci se montre très taiseuse pendant l'enquête pour une raison que vous découvrirez. Son personnage représente bien les non-dits dans la violence faite aux femmes d'après Patrick Weber, un sujet qui doit être, d'après lui, bien plus évoqué à l'écran : "il est grand temps qu'on parle des violences faites aux femmes. Cela a été un tabou pendant très très longtemps".

Il signale : "il y a les actrices d'Hollywood (NDLR : victimes de harcèlement et de viols et qui ont lancé le mouvement #MeToo) et c'est terrible. Mais la grande masse de ce qu'il se passe, c'est dans les familles. Là, on n'en parle pas, et dans la série, la gamine n'ose pas parler. Déjà, c'est compliqué avec des parents, avec une famille d'accueil c'est encore pire". En famille d'accueil, la situation s'avère ainsi encore plus délicate pour témoigner ou porter plainte. Patrick se met d'ailleurs à la place de ces victimes : "Si j'ouvre la bouche, si je dis ce qu'il se passe, qu'est-ce que je vais devenir ? Où va-t-on m'envoyer ? Est-ce que cela ne va pas être pire encore que ce que je vis ?"

Laëtitia, c'est donc rendez-vous bouleversant qui relate la vie de cette jeune fille au destin tragique. Les épisodes 3 et 4 sont à découvrir sur La Trois dès ce mardi 27 janvier à 20h30 et sur Auvio. Pour tout savoir du casting et de l'adaptation, rendez-vous sur le site TV de la RTBF.