Patrick Weber raconte les paires royales à la belge : Philippe et Mathilde, « Personne ne m’a présenté Mathilde ! »

La phrase est devenue historique. Philippe insiste sur le fait que le choix de Mathilde est un choix personnel, une volonté que personne ne lui a imposé. Bref, une nouvelle et vraie histoire d’amour. Il faut dire que les journalistes l’avaient souvent " marié " à travers leurs articles. Dès l’accession au trône d’Albert II, les médias essayent d’en savoir plus à propos de Philippe. Est-il amoureux ? Finira-t-il par se marier ? Et avec qui ? Alexia de Grèce ? Tatiana de Liechtenstein ? À moins qu’une infante d’Espagne soit l’heureuse élue… De nombreux noms circulent mais aucune confirmation ne vient appuyer ces supputations.



Et voici Mathilde !



En fait, rares sont ceux qui savent que Philippe a le cœur qui voyage dans une verdoyante région. On parle de visites fréquentes du duc de Brabant dans la belle région du Luxembourg belge. Il est reçu au château de Losange, à Villers-la-Bonne-Eau où la famille d’Udekem d’Acoz accueille l’héritier de la couronne en toute discrétion. Alors que les princes européens ont de plus en plus tendance à tomber amoureux de top-models et de chanteuses de rock, Philippe paraît à contre-courant. C’est dans le milieu feutré et discret de l’aristocratie que les rencontres princières s’opèrent. Cela a été le cas pour la princesse Astrid ou son fils Amedeo. Ce fut aussi le cas pour Philippe et Mathilde. Ce n’est pas seulement une question d’entre-soi mais plutôt de codes partagés dans un certain monde. Devenir l’épouse d’un prince héritier et une future reine garantit certes quelques privilèges mais aussi pas mal de devoirs.



Et de moins en moins de jeunes femmes sont prêtes à supporter les pesanteurs du protocole… même dans la perspective d’une couronne.