Patrick Weber raconte les paires royales à la belge : Napoléon et ses femmes, imprudente Joséphine !

Avant de devenir empereur, Bonaparte est tombé amoureux d’un oiseau des îles. C’est comme cela qu’on présente la belle Joséphine Tascher de la Pagerie. Une fille de planteurs établis aux Antilles qui a entrepris de conquérir Paris. Et quand le regard de Bonaparte se porte sur elle, elle est loin d’imaginer que sa vie va basculer.



Napoléon est amoureux



Le jeune homme se consume d’amour pour sa belle et il lui écrit des mots passionnés : " La terre n’est belle à mes yeux que parce que tu y habites ". Pas de quoi émouvoir Joséphine outre mesure. Mariée ou pas, elle poursuit sa vie mondaine et elle n’est pas avare en sourires aguicheurs adressés aux beaux hommes qu’elle croise. Pour ne rien gâcher, elle profite des succès militaires de son mari en devenant une femme de premier plan à Paris. Au début, Joséphine est loin d’imaginer à quel point l’ascension de son époux sera vertigineuse. Elle refuse de le rejoindre malgré son instance, préférant de loin les salons aux bivouacs, faut-il le préciser. Napoléon collectionne les gloires militaires et son prestige rejaillit sur son épouse qui commence à prendre conscience qu’elle a épousé un homme hors du commun. Dès lors, elle n’a bientôt plus d’autre choix que celui de l’accompagner en campagne et tant pis pour son confort. Napoléon fera de sa femme une impératrice et finira par lui imposer le divorce car elle ne lui a pas donné d’héritier.



Une répudiation qui sera l’une des décisions les plus douloureuses prises par l’empereur. Une défaite conjugale pour celui qui collectionna longtemps les victoires.