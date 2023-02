Patrick Weber raconte les paires royales à la belge : Marie-Thérèse et François, une femme jalouse

L’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche a longtemps régné sur la future Belgique même si elle n’y a jamais mis un pied. Femme de caractère, elle sera aussi la femme d’un seul, grand et long amour. C’est son cousin qui lui est promis, un certain Léopold-Clément qui meurt prématurément. Qu’à cela ne tienne, si ce n’est pas lui ce sera donc son cadet, un certain François. Et ça tombe bien, Marie-Thérèse en est follement amoureuse.



Dans le même lit !



Marie-Thérèse se montre même plus qu’amoureuse. Exigeante, implorante et même envahissante, elle fatigue François qui se lasse de ses scènes fréquentes. L’infidélité de l’empereur est de notoriété publique et elle fait souffrir la souveraine. Un exemple parmi d’autres : François tombe un jour sous le charme d’une dame d’honneur de son épouse, une jolie jeune femme qui répond au nom de Marie-Wilhelmine de Neipperg. Ils ont trente ans de différence mais la jeune femme lui apporte la passion et la fraîcheur qu’il ne trouve plus chez son épouse. Il la surnomme ‘la belle princesse’ et il ne peut rien lui refuser. Furieuse, l’impératrice veut mettre fin à cette idylle qui lui est insupportable et pense avoir trouvé la solution en mariant l’intrigante au prince Jean-Adam d’Auersperg, veuf, père de famille et de dix-sept ans son aîné. Pour autant, la relation se poursuivra jusqu’à la mort de François. L’histoire d’amour de Marie-Thérèse et de son époux ne ressemble donc pas aux autres unions royales ou impériales. Le couple partage par exemple la même chambre et le même lit.



Du jamais-vu dans les familles régnantes où l’on faisait toujours chambre à part et parfois même… château à part !