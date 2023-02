Patrick Weber raconte les paires royales à la belge : Léopold ll et Marie-Henriette, le pire couple de la couronne

Qui s’est mis en tête de faire rimer couronne et amour ? Dans l’esprit du prince Léopold destiné à devenir le deuxième roi des Belges, l’un n’a rien à voir avec l’autre. Il ne s’attend donc pas à un mariage romantique mais il est loin d’imaginer à quel point son union avec Marie-Henriette sera une catastrophe. Le prince n’est guère séduit par la petite silhouette de l’archiduchesse, un brin boulotte. Il n’est pas plus sensible à ses cheveux blonds ou à son visage mutin. Léopold la juge sans prendre de pincettes : " elle un peu grosse et pas très jolie. " Sur le plan physique, c’est donc loin d’être une réussite mais sur la question des caractères, ce sera encore pire ! Tous ceux qui rencontrent le jeune couple comprennent à quel point leur mariage est mal emmanché.



Un amant compulsif



Léopold déteste son rire rauque et la trouve peu intelligente. Par la suite, il lui reproche surtout de lui avoir donné trois filles (leur seul fils est mort alors qu’il n’était encore qu’un enfant). Le deuxième roi des Belges est surnommé ‘le roi des Belles’. Il collectionne les conquêtes mais surtout des aventures, souvent très brèves. Il est un véritable amant compulsif. Certaines mauvaises langues vont jusqu’à dire que le souverain procède par petites annonces pour trouver un peu de chair fraîche. Il faut attendre la fin de sa vie pour que le souverain s’entiche de sa favorite, Blanche Delacroix qui devient même baronne ! Souvent près de ses sous, Léopold II saura se montrer très généreux avec sa favorite.



Elle lui donnera même ses deux fils qu’il attendait depuis des années… mais comme les enfants sont illégitimes, il n’est pas question pour eux de prétendre au trône de Belgique !