Patrick Weber raconte les paires royales à la belge : Léopold III, deux femmes pour un roi. L’une reine, l’autre pas…

Dans les années 1920, Léopold de Belgique fait figure de véritable prince charmant. Et qui dit prince charmant dit bien sûr une jolie princesse avec laquelle il fera un beau mariage. La quête de l’heureuse élue devient un sport national en Belgique où tout le monde pense avoir déniché la perle rare. En 1926, le prince voyage avec sa mère au château suédois de Fridhem. La reine Elisabeth rend visite au prince Charles de Suède, duc de Västergötland surnommé le Prince Bleu (la couleur de son uniforme) et à son épouse, la princesse Ingeborg de Danemark. Dès leur première rencontre, le prince n’arrive pas à détourner le regard d’une des trois filles du couple princier, une certaine Astrid. C’est un coup de foudre intégral !



Une Diana de son temps ?

Tout va très vite, le palais annonce l’heureuse nouvelle du prochain mariage royal et la Belgique attend avec impatience sa nouvelle princesse. La silhouette du grand bateau blanc se dessine dans la rade du port d’Anvers. Les curieux se pressent pour admirer la princesse qui apparaît au loin sur le pont. Bouleversant conventions et protocoles, le prince Léopold s’élance à la rencontre d’Astrid sur la passerelle qui relie le bateau et le quai. Comme tous les amoureux, ils s’embrassent avec fougue. Seuls au monde mais face à la foule. Cela ressemble à un conte de fées ? Cette description est pourtant authentique. Avec Léopold, la romance s’invite enfin au palais royal ! On peut même parler de Dianamania avant la lettre. Astrid est très populaire, une belle histoire qui prend fin avec sa mort en 1935 sur une route de Suisse avec son époux devenu roi des Belges sous le nom de Léopold III. Pendant la guerre, Léopold se remariera en cachette avec une autre femme, elle aussi d’une beauté insolente. Une certaine Lilian Baels dont il est aussi très amoureux mais qui ne sera jamais reine.



Pas facile d’effacer le souvenir d’une légende et encore moins de remplacer un mythe !