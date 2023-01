Patrick Weber raconte les paires royales à la belge : Léopold Ier et Louise-Marie, 20 ans d’écart…

Quand il devient roi des Belges en 1831, Léopold Ier a quarante ans et il est veuf. Certains affirment qu’il s’est remarié avec une actrice de peu de talent nommée Caroline Bauer mais qui présente une grande ressemblance avec sa première femme Charlotte dont il était amoureux fou ! Pas toujours facile de partager son amour avec des vivants mais c’est encore plus compliqué avec des morts. La preuve ? La pauvre Louise a été obligée de cohabiter avec l’ombre d’une femme disparue depuis de nombreuses années.



Amoureux d’un fantôme



Le prince Léopold de Saxe-Cobourg a connu le grand amour avec la princesse Charlotte qui était destinée à devenir reine d’Angleterre. Mais la jeune femme meurt peu après son accouchement. L’enfant ne survit pas non plus. Lors de cette nuit tragique de 1817, Léopold perd tout, à la fois son épouse, son enfant et la couronne qui lui était promise. Son mariage avec la princesse Louise-Marie, fille du roi Louis-Philippe des Français est un mariage guidé par la raison d’État. Ils ont vingt ans de différence et la jeune femme n’a aucune envie d’épouser ce prince austère qui pourrait être son père. Elle pleure tout au long de la cérémonie de mariage. Mais les témoins prétendent qu’elle est moins triste le matin qui succède à la nuit de noces. Léopold réalise une belle union diplomatique mais il n’est pas question d’amour dans cette affaire. Et comme il aime bien entretenir les souvenirs, il continue à vivre avec le fantôme de sa chère et jolie Charlotte qui l’accompagne, à travers un imposant portrait, toute sa vie.