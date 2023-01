Patrick Weber raconte les paires royales à la belge : Charles Quint et Isabelle, un couple in love !

Charles Quint a été le plus grand empereur de tous les temps… et il est né chez nous à Gand. Il a régné à Bruxelles où il a été émancipé et où il a abdiqué. Un tel pouvoir exigeait un mariage sans faute et prestigieux. Ce sera le cas avec Isabelle de Portugal qui sera le grand amour du souverain. Pour autant, le célèbre Charles a connu d’autres émois sentimentaux et très belges !

Une femme de chambre dans son lit

Le maître de l’empire est célèbre pour avoir connu plusieurs maîtresses dont les noms de certaines sont parvenus jusqu’à nous. On évoque par exemple celui de Germaine de Foix et surtout Johanna van der Gheynst. Laissez-moi vous la présenter. La jeune femme est l’aînée des enfants d’un tapissier du village de Nukerke situé dans l’actuelle province de Flandre Orientale. Sa mère servait le gouverneur d’Audenarde Charles de Lalaing en qualité de femme de chambre de son épouse Jacqueline de Luxembourg. À l’automne 1521, le couple seigneurial a le grand honneur de recevoir Charles Quint en ses murs. On met les petits plats dans les grands et le souverain n’est pas insensible au charme de cette domestique qu’il juge à la fois simple et voluptueuse. La relation est courte mais féconde et en 1522 naît une fille qui reçoit le prénom de Marguerite en l’honneur de la tante de Charles Quint, gouvernante des Pays-Bas. L’enfant est reconnu par l’empereur et entame une vie confortable de ‘bâtarde bien née’ mais il lui est interdit de revoir sa famille maternelle. Johanna se console en recevant une pension de son impérial amant.

À l’époque, on ne badine pas avec les origines d’une maîtresse de Sa Majesté… surtout si elle lui donne un enfant !