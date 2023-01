Patrick Weber raconte les paires royales à la belge : Baudouin et Fabiola, le mystère d’une rencontre

Il y a un véritable mystère qui entoure la rencontre de Baudouin et Fabiola. D’autant plus que beaucoup pensaient que Baudouin ne se marierait jamais… Entre 1950 et 1960, la période est étrange. Baudouin règne au palais de Bruxelles mais il rentre chaque soir dans sa famille au château de Laeken. Là, il retrouve son père, ses frères et sœurs et sa belle-mère dont il est très proche. En coulisses, certains estiment que Lilian est la véritable cheffe de famille. Et si elle ne porte pas le titre de reine, elle apparaît comme la ‘first lady’de la Belgique. La princesse est très élégante, elle aime les toilettes de grands couturiers et les bijoux les plus précieux. Lilian est cliente des meilleures maisons et fait venir les modèles au château pour poser ses choix. Sa beauté ravageuse et son style sans faille n’en font pas pour autant une princesse populaire.



La perle rare



Lilian fait tout pour ‘caser’ Baudouin et lui trouver la princesse qu’il mérite. C’est un véritable défilé au château de Laeken pour dénicher la perle rare. Elle va même jusqu’à organiser un bal de la cour en 1958 mais le jeune roi ne semble pas intéressé. Certains pensent même qu’il veut devenir religieux ! Dès lors, l’arrivée de Fabiola en 1960 surprend tout le monde. Mais comment Baudouin a-t-il rencontré Fabiola ? A-t-il vraiment demandé à une religieuse de trouver la femme de ses rêves ?



Une chose est sûre, ces deux-là vivront une love-story hors du commun jusqu’à leur dernier souffle !