Patrick Weber raconte les paires royales à la belge : Albert II et Paola, les orages de l’amour

Voilà une vraie histoire d’amour. Pas de calcul politique ni de rencontre arrangée… C’est un vrai coup de foudre. Le prince Albert se trouve à Rome à l’occasion de l’élection du nouveau pape Jean XXIII. L’ambassadeur de Belgique donne une réception et invite des représentants de la haute société romaine. Parmi ceux-ci, on reconnaît de jolies aristocrates et une jeune princesse en particulier. Je vous la présente : Donna Paola Ruffo di Calabria née à Forte dei Marmi. Elle est la fille de don Fulco, prince Ruffo di Calabria, duc de Guardia Lombarda, comte de Sinopoli, aviateur et héros de Grande Guerre et de son épouse donna Luisa Gazelli, des comtes de Rossana, seigneurs de San Stefano. Voilà pour le CV de la jeune femme mais ce n’est pas l’arbre généalogique de Paola qui frappe le plus Albert, c’est son physique. À 21 ans, Paola est de loin la plus jolie des jeunes filles qui lui sont présentées. Elle sera bientôt princesse de Liège !

Au bord du gouffre

Au début des années 1970, le couple traverse une zone de turbulences. Albert et Paola prennent de la distance et sont peu présents pour leurs enfants. Ils mènent une vie séparée mais la discrétion est de mise. Albert a rencontré la baronne Sybille de Selys-Longchamps et une enfant est née de leur relation une certaine Delphine dont on n’a pas fini de parler. De son côté, Paola est aperçue en compagnie d’un séduisant photographe. Le cliché fait scandale même si tout est mis en œuvre pour étouffer cette romance ou supposée telle. Pour autant, la déliquescence du couple des Liège est devenue un véritable enjeu pour la couronne. Pour la première fois en Belgique, le mot de divorce n’est plus tabou…

Mais ils finiront par se retrouver alors que tout le monde pensait que le couple finirait par se séparer.