Patrick Weber raconte les paires royales à la belge : Albert Ier et Elisabeth, enfin un couple royal amoureux !

Même si leur rencontre a été arrangée, on peut parler d’un véritable coup de foudre entre le prince Albert et Elisabeth, fille du duc en Bavière. La preuve ? Ils s’envoient des lettres passionnées et la princesse va jusqu’à dire à son fiancé qu’elle voudrait " le tuer à moitié en l’embrassant ". Moins lyrique, le prince Albert cherche les mots, il ne possède pas la même verve romantique mais il lui répond avec sincérité : " Moi, je vois tout en rose depuis que tu me témoignes tant d’affection et je crois que quelqu’un m’aime vraiment… ".



Plate comme une planche ?



Le roi Léopold II est moins enthousiaste, d’autant plus qu’il veut avoir son mot à dire sur le mariage de son héritier. Le roi aime les femmes bien en chair et il se montre dubitatif face à cette princesse "plate comme une planche et au visage anguleux. Il ne la trouve pas jolie mais sa vraie crainte provient surtout des hanches de la jeune femme". Pourra-t-elle donner un héritier au trône ? Il est rassuré quand la jeune princesse donne le jour en 1901 à un petit prince nommé Léopold.



C’est donc une vraie histoire d’amour qui connaîtra des hauts et des bas mais après eux, l’amour à la cour de Belgique ne sera plus jamais tout à fait pareil.