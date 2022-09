Patrick Weber raconte… Les femmes de pouvoir : Elizabeth II

Alors qu’elle a toujours appliqué la devise " never explain never complain " (en clair, se taire !), notamment sur le chapitre des écarts conjugaux de son mari, Sa Majesté constate avec effroi que la nouvelle génération n’est plus prête à souffrir en silence. Sur ses quatre enfants, trois mariages se soldent par un divorce, le plus retentissant étant bien sûr celui de Charles et de sa populaire épouse, Diana.

Elizabeth incarne un moment le rôle de la belle-mère acariâtre et réactionnaire. Les attaques sont rudes mais Elizabeth refuse de revoir quoi que ce soit à sa manière de concevoir son rôle de reine, de mère et d’épouse. Pourtant, à y regarder de plus près, il semble que Sa Majesté ait tiré quelques leçons de ses erreurs. Probablement fut-elle trop éloignée de ses enfants, assurément, leur éducation fut-elle trop déconnectée des réalités du temps. Mais avec le temps, la mère sévère s’est muée en grand-mère plus coulante.

Prenons le cas des Cambridge. William est amoureux de Kate et il partage son bonheur avec le royaume… Et la monarchie réussit ce qu’elle fait de mieux : mettre en scène une cérémonie destinée à entrer dans l’histoire. William épouse Kate et Elizabeth II veut à tout prix faire oublier les erreurs du mariage de Charles et Diana.

Le 29 avril 2011, le mariage princier est un sans-faute et redore un peu plus encore le blason de la couronne. En 2018, le mariage de Harry et Meghan ressemble aussi à une belle opération pour la monarchie… Même si on comprendra bien vite que les choses sont beaucoup plus compliquées.