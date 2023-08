Patrick Weber : "Je suis intolérant à la bêtise"

Patrick Weber est face à la juge Anne Gruwez et son greffier David Barbet.

Cet été, la juge connue dans "Ni juge, ni soumise" convoque des personnalités dans son bureau pour un interrogatoire inoubliable.

Le journaliste évoque la façon de faire des débats : "Je pense qu'on peut débattre avec tout le monde. On ne doit pas être d'accord sur tout mais c'est ce qui rend les choses intéressantes. L'intolérance crasse m'énerve. Je suis intolérant à la bêtise. Les gens qui ne veulent pas sortir des incertitudes, ça m'énerve."

Si j'ai une pierre tombale, j'aimerai qu'il n'y ait rien dessus

Celui qui présente "C'est pas fini" de 17h à 19h sur Vivacité parle de son hyperactivité et de ses envies pour le futur : "La liberté est un mot extraordinaire. J'ai l'impression d'être libre avec mes différentes activités, je n'aime pas dépendre d'une seule personne ou d'une seule activité. Le scénario me passionne de plus en plus, j'aimerais aussi me rapprocher de ma formation d'historien de l'art pour le partager avec les gens."

Patrick Weber dévoile être un grand impatient : "J'aime bien que les choses avancent vite, j'aime l'efficacité pour tout. Je vis à 100 à l'heure."

