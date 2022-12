Patrick Weber : J’ai regardé pour vous le docu "Harry & Meghan"

"Parlons d’abord du "produit". Rien de révolutionnaire dans le format mais tout est très pro, léché et maîtrisé. Harry est beau et Meghan est belle. Top glamour sur la côte Ouest. Il y a juste ce qu’il faut d’émotion et l’illustration musicale un brin mélo accompagnant les moments les plus poignants. Meghan est parfaite quand elle retrouve la directrice de son école et quand elle mime sa première révérence à la reine. Elle trouve aussi les bons accents en mettant son mari en valeur et en baissant les yeux, quand il le faut et comme le faisait Diana, pour révéler son trouble. Elle est donc parfaite, tellement parfaite qu’on se souvient qu’elle est aussi comédienne et qu’on se pose des questions sur sa sincérité. Mention spéciale pour sa maman Doria Ragland qui se révèle à la fois sensible et juste, sans en faire trop."