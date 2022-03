C'est un personnage incontournable des parquets francophones, et plus particulièrement hennuyers. Avec Patrick Verdun, le basket, c’est chaud sur le terrain et show sur le banc. Amoureux du ballon orange depuis un demi-siècle, cet ancien joueur de D1 avec Mariembourg et Quaregnon est un coach passionné. Chez les jeunes à Mons-Hainaut, où il mais aussi à la JSB Maffle, en P1 Hainaut. C’est là que nous l’avons suivi.

Avec Pat, ça gueule, ça râle, ça rigole et ça gagne ! Un personnage !