Patrick Tambay, double vainqueur en Grand Prix, est décédé à l’âge de 73 ans

Membre du F1 circus en 1977 et 1986, Tambay a roulé pour les écuries les plus prestigieuses. Après des débuts chez Theodore, il a porté les couleurs McLaren, Ferrari et Renault. Il a notamment décroché deux titres de champion du monde des constructeurs avec la Scuderia. En 1983, il a décroché son meilleur classement au championnat avec la 4e place.



C’est d’ailleurs pendant sa période Ferrari qu’il a gagné ses deux Grand Prix à Hockenheim et Imola. Il compte aussi deux pole positions à son palmarès.



Tambay a aussi remporté à deux reprises le championnat nord-américain CanAm (1977 et 1980). Il souffrait de la maladie de Parkinson depuis de nombreuses années.