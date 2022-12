Patrick Sébastien parle avec émotion de la mort de son fils

Patrick Sébastien fête les 30 ans de son émission "Le Grand Bluff". A l'occasion d'une interview à ce sujet, il a évoqué la mort de son fils.

En 1990, l'animateur perdait son fils dans un accident de moto tragique à seulement 19 ans. Une épreuve qui va bouleverser la vie du chanteur des sardines.

Dans Le Parisien, Patrick Sébastien explique : "Ce n'est pas du courage, c'est de la survie."

Moi, je suis mort avec lui.

L'animateur explique la difficulté de reconnaître la mort de son fils : "Je n'ai pas voulu reconnaître le corps à la morgue. Dans mon subconscient, j'ai toujours cette idée que ce n'était pas lui. Ou on coule, ou on continue à vivre, et on est obligé de continuer à vivre pour les autres enfants. Moi, je suis mort avec lui."

Dans l'émission "Le Grand Bluff", Patrick Sébastien piégeait des célébrités en se grimant. Une idée qui lui est venue après la mort de son fils comme il l'explique : "L'idée remonte au décès de mon fils. Je l’imaginais sous chaque casque de motard que je croisais. Et un jour, l’un d’eux est venu me voir. Il avait une barbe et j’imaginais Sébastien déguisé. Je me suis dit ‘Allez, retire-la, je sais que c’est toi !’ Tout est venu là."

Le Grand Bluff a signé l'une des meilleures audiences de la télévision en captivant 17 500 000 de téléspectateurs.