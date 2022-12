Patrick Sébastien : “Je me bats contre les a priori mais je ne renie pas mes sardines et mes serviettes”

On termine cette année avec un coup de projo hors du commun. La comédienne et metteuse en scène Tita Iacobelli nous révèle ses talents de marionnettiste. Originaire du Chili, l’artiste s’est produite sur les scènes d’Amérique et d’Europe et lève aujourd’hui le voile sur la manière dont elle donne vie à ses pantins réalistes.