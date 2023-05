Patrick Sébastien donne des nouvelles sur sa santé après son cancer

Patrick Sébastien a donné des nouvelles après avoir annoncé avoir eu un cancer il y a quelques mois. Il en a aussi profité pour répondre à ceux qui le critiquent et il a donné son avis sur l'animateur de C8, Cyril Hanouna.

Invité de David Barbet dans le 6/8 sur La Une, l'ancien présentateur du "plus grand cabaret du monde" a voulu être rassurant sur son état de santé : "Comme tout le monde, j'ai eu quelques soucis de santé. J'ai eu une tumeur sur le rein que j'ai trouvé par hasard. Ils m'ont fait une belle cicatrice de 30 centimètres, ils m'ont enlevé la tumeur. Cela a été compliqué car j'ai eu 10 heures d'anesthésie. Je vais très bien, je n'ai plus rien. Je viens de faire des analyses et tout va bien ce qui est étonnant par rapport à ma vie."

Patrick Sébastien a aussi répondu aux critiques qu'il a pu recevoir dans sa carrière : "Quand j'ai des critiques, ça provoque en moi un carambolage interne volontaire. Mes testicules s'entrechoquent sans aucune douleur, c'est à dire que je m'en bats les couilles."

Le chanteur des sardines a aussi voulu donner son avis sur Cyril Hanouna : "J'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un vrai animateur. Allez faire tous les jours ce qu'il fait. J'aime son émission même si je ne suis pas d'accord sur tout, c'est une peinture du pays."

Retrouvez David Barbet et les coulisses de la télévision ainsi que le monde people, et bien d’autres chroniques dans Le 6-8 en semaine sur La Une.