Patrick Ridremont : "J'ai eu un billet d'écrou pour 10 mois ferme à la prison de Forest"

Patrick Ridremont est face à la juge Anne Gruwez et son greffier David Barbet.

Cet été, la juge connue dans "Ni juge, ni soumise" convoque des personnalités dans son bureau pour un interrogatoire inoubliable.

Le comédien dévoile avoir failli faire de la prison : "J'ai eu des ennuis pour non-présentation aux tribunaux, j'ai eu un billet d'écrou pour 10 mois ferme à la prison de Forest. J'ai été voir mon agent de quartier, j'étais persuadé que c'était une caméra cachée mais pas du tout. J'ai pris un avocat. Mon avocat m'a déconseillé d'y passer une nuit avec la violence, les cafards. Ce n'est pas un sketch la prison de Forest."

Patrick Ridremont revient sur le décès de son frère ainé : "Mon frère ainé a eu un parcours assez complexe. Il est décédé. C'était le plus calme et exemplaire. Mon frère n'a fait de mal qu'à lui, il a détruit sa santé en travaillant dans une boulangerie et en sortant. Il tenait grâce à des substances et à des amis. Il m'avait écrit une lettre en me disant que j'allais faire x2 quand il serait mort. Il est mort à 42 ans. Cela fait 84 ans, maintenant je vois très bien ce qu'il a voulu dire par le x2. Il était conscient de ce qu'il était en train de faire."

