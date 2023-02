Patrick Ridremont explique sans filtre comment il s'est préparé pour les Magritte du cinéma

Patrick Ridremont était l'invité de David Barbet dans l'émission "Le 6-8" sur La Une.

Le comédien sera le maître de cérémonie de la 12ème édition des Magritte du cinéma à voir le 4 mars prochain sur La Trois à 21h.

Patrick Ridremont explique qu'il a dû se préparer physiquement pour animer la cérémonie : "J'ai eu la proposition juste avant les fêtes de fin d'année. Je faisais déjà 95 kilos, du coup je suis monté à 98 kilos avec les fêtes. En janvier, je me dis que je dois rentrer dans un costume taille 54. J'ai fait un régime dans lequel j'ai mangé du gras, du saucisson. Je suis assez content de mon cul. La première préparation est cosmétique et après on s'intéresse à la cérémonie et le contenu pour que les téléspectateurs ne s'ennuient pas durant les six heures de cérémonie.(rires)"

L'acteur que l'on a pu voir dans le film "Radin" raconte son expérience d'animateur par le passé et son envie de revenir à l'animation : "J'ai été animateur sur la RTBF par le passé. Maintenant, j'ai l'impression que c'est moins coincé qu'à l'époque. J'adorerais avoir 30 ans et proposer mes services à la RTBF. A l'époque, on me demandait de porter des cravates et de me raser alors que maintenant je vois des journalistes dans le journal télévisé qui ne sont pas rasés."

Patrick Ridremont a aussi donné son avis sur le cinéma et sur son envie de découvrir des films et des acteurs : "Je suis fan des films d'horreurs. Je suis amateur de cinéma dans lequel je découvre des gens. Après, ce n'est pas embêtant d'aller voir un James Bond avec Daniel Craig car c'est un acteur discret."

