Patrick Poivre d'Arvor: le présentateur préféré des français au coeur d'un scandale sexuel

Pendant 30 ans, Patrick Poivre d’Arvor a été le présentateur préféré des Français, la star du 20H de TF1 et ses 10 millions de téléspectateurs. Depuis février 2021, l’ex-champion de l’audimat se retrouve au cœur d’un scandale sexuel sans précédent dans le monde des médias : 25 femmes ont témoigné contre lui, 17 ont porté plainte dont 8 pour viol. Elles avaient entre 19 et 34 ans et racontent s’être tues jusqu’alors par honte ou peur pour leur carrière.