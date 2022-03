Patrick Lefevere : un pas de plus vers le cyclisme féminin avec AG Insurance-NXTG

Ce mardi matin, l'envie de Patrick Lefevere de s'investir dans le cyclisme féminin a pris forme. Lors d'une conférence de presse donnée à Gand, Quick-Step Alpha Vynil a annoncé que son manager général a rejoint AG Insurance NXTG Racing Team, une équipe néerlandaise de jeunes coureuses, guidée par Jolien D'hoore.

Patrick Lefevere n'a jamais caché son intention de travailler avec une équipe féminine. Il semblerait que le manager se soit investi plus concrètement dans ce projet puisque c'est avec une équipe jeune, qui a un large champ d'évolution, qu'il a décidé de travailler.

Le sponsor principal de cette nouvelle collaboration est AG Insurance et l'accord se poursuit jusqu'en 2025. ‎La formule NXTG existante est un projet de Natascha den Ouden, partenaire de l’ex-coureur Servais Knaven. Avec AG Insurance, il y a maintenant un apport financier important et qui va persister sur la longueur, qui permettra une belle évolution au cours des prochaines années.‎ "Notre philosophie est de travailler sur le développement de la génération NeXT, sur les fondations du cyclisme féminin" a expliqué Natascha den Ouden.

‎Patrick Lefevere, manager de Quick Step-Alpha Vinyl, partage cette vision de créer un sport qui dure dans le temps et trouvera du succès : "Nous recherchions une équipe féminine pour partir de zéro et construire de vraies fondations" raconte-t-il. "Le projet de Natascha y répond parfaitement. Nous avons l’habitude de travailler avec de jeunes coureurs. Nous appliquerons la même philosophie avec cette équipe, en donnant aux jeunes et talentueuses coureuses un chemin de progression clair et durable."‎