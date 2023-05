Patrick Lefevere sur une éventuelle offre d'Ineos : "Remco Evenepoel n'est pas une voiture de sport qu'on vend ou pas"

Si le Giro bat son plein en ce moment, l'actualité cyclisme, c'est aussi le marché des transferts. Et Patrick Lefevere, patron de Soudal Quick-Step a évoqué le mercato en cyclisme de son équipe, dont Remco Evenepoel.

On le sait, Patrick Lefevere doit parfois jongler avec son budget pour construire son équipe. Et le boss de Soudal Quick-Step a profité d'un passage au Giro pour évoquer l'avenir de ses protégés au quotidien Het Nieuwsblad.

"Avec Pieter Serry, j'ai un accord verbal", a déclaré Lefevere. "Le nouveau contrat de Louis Vervaeke était dans ma valise, mais après son abandon, je ne l'ai pas pris. En principe, Ilan Van Wilder est également d'accord, mais son manager veut quelques paragraphes supplémentaires concernant des garanties pour qu'il puisse suivre sa propre voie de temps en temps. Je comprends cela, mais je ne suis pas favorable à ce que ça figure dans un contrat."

Patrick Lefevere en a aussi profité pour parler de la rumeur Remco Evenepoel chez Ineos. Que ferait-il en cas d'offre de Jim Ratcliffe, le patron d'Ineos et l'un des hommes les plus riches d'Angleterre? "Dans ce cas, je dois agir en homme d'affaires correct et demander à mes sponsors et à mon propriétaire, Zdenek Bakala, ce qu'ils en pensent. Mais nous ne devrions pas parler de Remco comme d'une voiture de sport que l'on peut ou non vendre. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas son style d'abandonner l'équipe. Si Ineos veut essayer, je leur souhaite bonne chance", conclut Patrick Lefevere.