Patrick Lefevere sur la probable absence de Wout van Aert : "sans lui, le Tour des Flandres ne sera pas le même"

Patrick Lefevere a réagi à la possible absence de Wout van Aert dimanche, sur les routes du Tour des Flandres. Pour le manager de la formation Quick Step-Alpha Vinyl, l'absence du champion de Belgique va conditionner la course.

Après l'annonce d'un éventuel forfait de Wout van Aert pour le Tour des Flandres, les premières réactions tombent au sein du peloton. Lors de sa vidéoconférence de presse d'avant course, la formation Quick Step-Aplha Vinyl a été interrogée sur cette annonce inattendue. "Sans lui, la course ne sera pas la même", a résumé le manager Patrick Lefevere. "Évidemment que ça va changer les choses. C’est un gars qui roule toujours à bloc, il ne calcule pas, ne joue pas".

"C’était le leader de la plus forte équipe du peloton", analyse de son côté le tenant du titre Kasper Asgreen. "Son absence changerait bien évidemment les choses et la tactique de son équipe. Je pense que si Wout van Aert n’est pas là, on va voir une équipe Jumbo-Visma très agressive, car ils ont d’autres coureurs très costauds".