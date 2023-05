Patrick Lefevere : "Si Remco Evenepoel ne gagne pas le Giro, je ne pourrai pas lui faire le moindre reproche"

Patrick Lefevere, le CEO de l'équipe belge Soudal Quick-Step, est impatient de voir Remco Evenepoel prendre le départ du Giro 2023 samedi.

Le manager de 68 ans, qui espère voir un de ses coureurs remporter le Tour de France avant de prendre sa retraite, est "fier" du chemin parcouru en compagnie du Champion du Monde ces dernières saisons.

"Le Giro, c'est un de nos objectifs importants cette année, a souligné Patrick Lefevere au micro de Samuël Grulois, l'envoyé spécial de la RTBF en Italie. Et le parcours de Remco a été fantastique cette saison. Un duel avec Primoz Roglic ? Il ne faut pas sous-estimer les autres, il y a des outsiders qui peuvent créer la surprise. Remco, il est gourmand : s'il gagne le contre-la-montre samedi, et ce n'est pas encore fait, on doit réfléchir à ce qu'on fait du maillot rose. Il est ambitieux, et après tous ses sacrifices de ces derniers mois, il ne va certainement pas calculer pour éviter de prendre le maillot ! Dans ma carrière, j'ai rarement vu un coureur faire autant de sacrifices. Rien ne le fait dévier de son objectif. Et si ça ne marche pas, je ne pourrai pas lui faire le moindre reproche. Jamais."

De la montagne. Du contre-la-montre. Des étapes piégeuses. Où se jouera ce Giro ?

"Je ne suis pas Madame Soleil, on peut en reparler à Rome !, sourit Patrick Lefevere. Le danger est présent dans chaque virage. Du vent latéral, une descente dangereuse... Il faut être vigilant à chaque minute, et c'est dur. Il ne faut jamais être à l'aise, il faut rester concentré du matin au soir. J'espère qu'avec Remco, on pourra encore progresser ensemble. Il a signé jusqu'en 2026, et si un jour on se sépare, j'espère qu'on pourra regarder en arrière avec beaucoup de plaisir. Je suis fier d'avoir été l'un des premiers à croire en lui, et de lui avoir apporté mon soutien."