Patrick Lefevere : "Remco Evenepoel a mis tout le monde d’accord, j’espère que c’est le début de quelque chose de formidable"

44 ans après Johan De Muynck, un Belge va s’imposer sur un grand tour ! À la veille de l’arrivée de la Vuelta 2022 à Madrid, Remco Evenepoel est assuré de la victoire finale. Patrick Lefevere, directeur général de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl, était évidemment ravi à l’issue de la 20e étape du Tour d'Espagne ce samedi.

"Je me vois encore en 2017, à la gare de Zellik. J’ai dit que je m’occuperais de Remco comme si c’était mon fils, et nous voilà ici à présent", a confié le boss du Wolfpack au micro de notre envoyé spécial Kevin Paepen.

"Même moi il me surprend. Il a grandi très vite. C’est la marque des grands champions. Liège-Bastogne-Liège a été le déclic. Je suis très content et j’ai une pensée pour tous ceux qui le critiquaient", a poursuivi Lefevere, qui va remporter son premier grand tour en tant que manager de Quick-Step. "On a toujours dit que la Quick-Step était la plus grande équipe des Classiques. Mais Remco a mis tout le monde d’accord aujourd’hui. Il gagne un grand tour et j’espère que c’est le début de quelque chose de formidable. De nombreuses personnes n’étaient pas nées lors de la dernière victoire d’un Belge sur un grand tour (Ndlr : Johan De Muynck a remporté le Giro en 1978)".

"La grande fête sera demain soir mais Remco devra être plus prudent car il part tout de suite en Australie pour y disputer les Mondiaux. Mais moi, je n’ai mon vol que lundi donc il n’y a pas de souci", a conclu un Patrick Lefevere en grande forme.