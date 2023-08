Patrick Lefevere "pas amusé" des déclarations de Patrick Evenepoel : "Peut-être que la famille Evenepoel devrait accorder ses violons"

Patrick Lefevere a répondu à l’interview faite par le père de Remco Evenepoel. Et le boss de Soudal Quick-Step y a été comme d’habitude, franc.

Alors que la course en ligne cycliste a lieu ce dimanche, Patrick, le père de Remco Evenepoel évoquait un possible départ de son fils la saison prochaine lors d’une interview accordée à La Dernière Heure et à Sporza. Il évoque aussi la qualité de l’équipe en vue d’une victoire au Tour de France.

Une interview qui n’a pas plus au manager du Wolfpack qui en a profité pour répondre au papa du champion du monde au micro de la VRT. "Cela ne m’amuse pas. Peut-être que la famille Evenepoel devrait accorder ses violons."

”Patrick Evenepoel rend son propre fils nerveux à la veille d’un championnat du monde. Est-ce que je suis désagréablement surpris ? Oui. Et pourtant, peu de gens peuvent encore me surprendre, car j’en ai vu d’autres. Je ne suis pas d’accord avec les critiques sur le professionnalisme de notre équipe, nous venons par exemple de débaucher un diététicien de Jumbo-Visma. Remco emmène l’entraîneur Koen Pelgrim partout avec lui et il a demandé le soutien de Klaas Lodewyck pour le Mondial de contre-la-montre…”

Le manager a aussi abordé la qualité de l’équipe qui pourrait accompagner Remco dans sa quête de maillot jaune : "L’année dernière, nous avons mené la Vuelta avec 5 coureurs pendant 14 jours. Mattia Cattaneo monte dans le top 5 en Pologne et remporte le contre-la-montre. Ilan Van Wilder était également très bon. L’équipe de la Vuelta monte en puissance. Ce n’est pas amusant pour ces gars de lire ces choses."

Enfin, la question du salaire de Remco est aussi revenue sur la table. Et une nouvelle fois, le boss du Wolfpack a réagi : "Je ne parle jamais de chiffres, mais j’aimerais bien mettre le contrat de Remco à côté de celui des autres grands noms du peloton. Et puis, mettez-vous à la place des sponsors qui investissent dans l’équipe pour Remco, sur une durée de cinq ans. Ils ne doivent pas apprécier de lire cela.”

"Est-ce un problème que le manager de Remco soit aussi son père ? Vous ne devriez pas me demander ça", conclut Patrick Lefevere.

Reste à voir ce que ces deux interviews vont laisser comme trace alors que la course en ligne des championnats du monde a lieu ce dimanche et que la Vuelta démarre le 26 août.